Buon compleanno a... Josh Hartnett

Joshua Daniel Hartnett nasce a San Francisco (California, USA) il 21 luglio 1978. Cresce con il padre Daniel e la compagna Molly a Saint Paul, nel Minnesota. La madre naturale resta invece a San Francisco dopo il divorzio dal marito. Dopo aver completato gli studi Josh inizia a recitare nel 1996 con la Youth Performance Company di Minneapolis; frequenta poi la SUNY (State University of New York) di New York dove però non resta a lungo: preferisce tornare in California, dove Hollywood e dintorni offrono maggiori opportunità nel campo della recitazione.

Gli esordi

Nel 1997 prende parte a 14 episodi della serie tv "Cracker" oltre ad alcuni spot televisivi e performances teatrali. Entra poi nel cast del suo primo film, "Halloween 20 anni dopo", accanto alla navigata Jamie Lee Curtis. Da allora Josh Hartnett alterna grandi successi hollywoodiani a piccole produzioni: con "The Faculty" diviene particolarmente popolare tra i teenagers, poi arrivano "Il giardino delle vergini suicide" (1999, di Sofia Coppola, con Kirsten Dunst, James Woods e Kathleen Turner), "Pearl Harbor" (2001, con Ben Affleck e Alec Baldwin), "O come Otello" (2002) e "Black Hawk Down" (2002, di Ridley Scott). Recita poi in "Hollywood Homicide" (2003, con Harrison Ford), "Appuntamento a Wicker Park" (2004), "Crazy in Love" (2005), fino ad arrivare a "Slevin. Patto Criminale" (2006, con Bruce Willis, Lucy Liu, Morgan Freeman e Ben Kingsley), "Black Dahlia" (2006, di Brian De Palma) e l'horror "30 giorni di buio" (2007). Tra le molte love story di Josh Hartnett vi sono quelle con Ellen Fenster (fino al 2004) e altre modelle, prima di conoscere Scarlett Johansson sul set di "Black Dahlia». Dopo una breve relazione con la cantante Rihanna pare che si sia legato alla bella attrice Kirsten Dunst.

Gli anni 2010

Nel 2014 entra a far parte del cast di Penny Dreadful, serie tv di genere horror. Nel 2015 recita in "Wild Horses", film di Robert Duvall. Dal 2012 ha una relazione con l'attrice inglese Tamsin Egerton. Nel novembre 2015 nasce a Londra la prima figlia della coppia e nell'agosto 2017 nasce il secondogenito. Nel 2018 Josh Hartnett interpreta il campione olimpico Eric LeMarque nel film "L'ultima discesa", che racconta la sua vera storia di sopravvivenza.