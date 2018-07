Al Verdi di Candelo torna la rassegna Movie Tellers

BIELLA - A ottobre 2018 torna al Cinema Verdi di Candelo Movie Tellers – Narrazioni Cinematografiche, una grande rassegna regionale che renderà il Piemonte un unico e grande cinema diffuso. Movie Tellers porterà nelle sale cinematografiche di 25 città piemontesi, 12 film «a km zero» - un lungometraggio, un documentario e un cortometraggio, con autori e i protagonisti presenti in sala. In tutto 97 proiezioni in 33 appuntamenti nelle 8 province del Piemonte.



La rassegna

Dopo la prima edizione che per 1 mese ha portato 12 film in 13 cinema del Piemonte, la rassegna Movie Tellers – Narrazioni cinematografiche, torna con una nuova selezione di titoli della recente stagione cinematografica locale. Un grande evento regionale che promuove le opere realizzate in Piemonte e che in questa seconda edizione cresce arrivando a coinvolgere tutte le otto province della regione con ben 97 proiezioni che prenderanno il via da Torino. Un’offerta culturale ampia, diversificata e di qualità per dare più scelta al pubblico, avere più audience per i film e portare più spettatori nei cinema.

I comuni coinvolti

I comuni coinvolti nel progetto saranno i seguenti: Alessandria, Asti, Avigliana (TO), Barge (CN), Candelo (Bl), Carmagnola (TO), Ceva (CN), Chieri (TO), Cherasco (CN), Chivasso (TO), Cuneo, Cuorgnè (TO), Domodossola (VCO), Dronero (CN), Ivrea (TO), Mondovì (CN), Omegna (VCO), Pinerolo (TO), Saluzzo (CN), Savigliano (CN), Torino (Serata di apertura), Trecate (NO), Valenza Po (AL), Vercelli, Villastellone (TO)

Una rete regionale permanente

Inoltre Movie Tellers si pone l’obiettivo di stimolare la nascita di una rete regionale cinematografica permanente, che si radichi in modo indipendente nei cinema e nelle sale, conquistando, anno dopo anno, giornate di proiezione per i film meno supportati sul fronte della distribuzione. Movie TellersOVIE TELLERS è ideato e organizzato da Associazione Piemonte Movie, con il sostegno di Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Fip Film Investimenti Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, Torino Film Festival, TorinoFilmLab, Agis-Anec Piemonte Valle d’Aosta; e in collaborazione con Slow Food, Associazione Stampa Subalpina. Per informazioni: www.piemontemovie.com.