Digital Divide, nuovi wireless potenziati e MegaFibra grazie al servizio di Città Studi

BIELLA - Se la maggior parte dei Biellesi fortunatamente non conosce il significato dell’espressione Digital Divide», e la situazione di svantaggio tecnologico, economico e culturale che ne deriva, è anche grazie al servizio MegaWeb-internet e voce di Città Studi Biella che, sin dagli albori della banda larga, si è adoperata per far sì che il territorio biellese non restasse tagliato fuori dalla connessione internet. Più di dieci anni fa, infatti, attraverso l’uso di innovative tecnologie wireless, Città Studi è riuscita portare la banda larga anche nei più piccoli paesini delle vallate, che difficilmente sarebbero stati raggiunti dai grandi colossi della telefonia. Attualmente MegaWeb copre in modo capillare il 95% del comprensorio biellese, la parte restante è rappresentata da montagne disabitate.

Un servizio di successo

Il successo del servizio, che negli anni ha saputo conquistare una buona fetta di mercato, arrivando ad oltre 6.500 utenti, è dovuto alla trasparenza commerciale e alla garanzia di un’assistenza 100% Made in Biella, con tempestivi tempi di risposta, grazie alla presenza di tecnici locali, dislocati sul territorio.

La fibra e le nuove tecnologie

Nell’ottica di migliorare costantemente il servizio al Biellese, MegaWeb continua ad investire in tecnologia e nuove opportunità di mercato, per essere al passo coi tempi e mantenere alto il proprio standard qualitativo. Infatti, nei Comuni di Biella, Cossato e Candelo, ma prossimamente anche in altri Comuni della Provincia, MegaWeb è oggi in grado di proporre MegaFibra, il nuovo servizio VDSL (tecnologia mista fibra ottica e rame) che consente di raggiungere velocità fino a 100 Mbit/sec. in funzione della distanza dall’armadio di prossimità, posto sul bordo stradale, e dall’aggiornamento tecnologico delle centraline. Per quanto riguarda la tecnologia wireless, invece, sono stati effettuati importanti investimenti su nuovi ponti radio che, grazie alla tecnologia cambium networks, permettono di aumentare la portata del segnale. MegaWeb Family 16 oggi garantisce una navigazione in internet ad alta velocità fino a 16 Mbit/sec. e Megaweb Pro 30 velocità di navigazione in internet sino a 30 Mbit/sec. (in upload 1 Mbit/sec. per entrambi).