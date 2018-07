Stasera in TV: Carol

BIELLA - Ecco il film, in onda sui più importanti canali nazionali, che abbiamo scelto per voi.

Carol

Genere: Drammatico, Sentimentale

Durata: 2h

Anno: USA, UK

Paese: 2015

Regia: Todd Haynes

Cast: Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, Kyle Chandler

Trama: New York, 1952. Therese Belivet e' una giovane donna impiegata in un grande magazzino di Manhattan. Richard vorrebbe sposarla, Dannie vorrebbe baciarla ma lei ha occhi solo per Carol, una cliente distinta, rapita da un trenino elettrico e dal suo interesse. Un guanto dimenticato e un trenino acquistato dopo, Carol e Therese siedono 'affamate' in un cafe'. Carol ha un marito da cui vuole divorziare e una bambina che vuole allevare, Therese un pretendente incalzante e un portfolio da realizzare. Sole dentro il rigido inverno newyorkese e congelate dalle rigorose convenzioni dell'epoca, Carol e Therese viaggiano verso Ovest e una nuova frontiera, che le scopre appassionate e innamorate. Nell'America della Guerra Fredda, che considerava l'omosessualita' come un disturbo sociopatico della personalita', Carol e Therese sfideranno i giudizi morali e scioglieranno l'inverno nel cuore.