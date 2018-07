Netro, entra nel vivo la festa della birra

BIELLA - A Netro è partità giovedì 19 luglio la Festa della Birra che, come di consueto offrirà gusto e divertimento per tutti con un programma ricco di sorprese.

L'evento

Venerdì 20 luglio, si va a tavola alle 20 con un menù a base di rane e pesciolini e si balla alle 21.30 con la fiesta latina, alla quale parteciperà Jessica Lopez e il suo gruppo di ballerini, e poi si continua a ballare sulle note di Dj Simox. Sabato 21 luglio la festa continea alle 20 con la cena a base di panissa e polenta e cervo, a cui seguirà l'esibizione dell'Orchestra Luigi Gallia, prevista per le 21. Domenica 22 è in programma alle 9.30 il torneo di calcio, a cui seguirà alle 12.30 l'apertura dello stand gastronomico. A cena, sempre alle 20, grande attesa per gli spaghetti alle vongole e l'impepata di cozze. Alle 21.30 si terrà il concerto dei Divina, e in tarda serata si torna in pista con Dj Simox.

Il gran finale

Per l'ultimo giorno dell'evento, lunedì 23, alla cena a base di grigliata seguirà alle 22 la serata finale con le Schegge Sparse la famosa tribute band di Ligabue. Per tutte le sere della festa saranno a disposizione antipasti, primi piatti, fritto misto di pesce, stinco e grigliate.