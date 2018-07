Stasera in TV: Il gioco del tradimento

BIELLA - Ecco il film, in onda sui più importanti canali nazionali, che abbiamo scelto per voi.

Il gioco del tradimento

Genere: Thriller

Durata: 1h 25m

Anno: 2015

Paese: Canada

Regia: Christie Will

Cast: Rachel Hunter, Clayton Chitt

Trama: Lily Helms (Rachel Hunter) moglie e madre, si ritrova spesso da sola a causa dei frequenti viaggi del marito che lo costringono ad allontanarsi per lunghi periodi da casa. Un giorno però, una nuova conoscenza produrrà una scossa nella sua vita; il bell'insegnate di suo figlio Grayson Kendall (Clayton Chitty) bramato da tutte le altre mamme, inizierà a sedurla imprudentemente. Inizialmente riluttante la bella Lily cederà ben presto alle avance dell'attraente insegnate, abbandonandosi a una folle notte di passione con lui. La tresca tra i due si trasformerà poi in una sconsiderata relazione che la giovane madre proverà faticosamente a tenere segreta. Ma quando il peso del tradimento si farà troppo grande, tenterà immediatamente di porre fine al rapporto. Per lei, però, sembra ormai essere troppo tardi; incapace di accettare la fine del flirt, Grayson si trasformerà da uomo gentile e affabile in uno psicopatico pronto a perseguitarla e ossessionarla con ogni mezzo e modalità possibile. Quando eventi relativi al suo oscuro passato verranno a galla, la povera Lily farà di tutto per salvare la sua vita e quella di suo figlio, tentando di sfuggire alle vessazioni dell'uomo che sembra non lasciargli via di fuga alcuna.