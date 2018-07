Oasi Zegna, tutto pronto per i «Pomeriggi dell’Outdoor»

BIELLA – All'Oasi Zegna nascono i «Pomeriggi dell’Outdoor» con le guide Mountain Plus con l'obiettivo di offrire un'occasione agli amanti della vacanza attiva e degli sport all'aria aperta, che potranno praticare in compagnia e consocere il meglio delle montagne dell'Oasi Zegna. Ma soprattutto avvicinare i più pigri, o meno allenati, e le famiglie con bambini che potranno scoprire il bello dell’outdoor e vivere emozioni nuove grazie al coinvolgimento e al supporto delle guide, che proporranno attività poco intense e di breve durata (non durano più di 90 minuti).



Gli appuntamenti

Sono sette le date previste: sabato 28 e domenica 29 luglio, 4 e 5 agosto, 11 e 12 agosto, 15 agosto in cui si potrà scegliere tra i trekking naturalistici lungo facili sentieri che attraversano l’Alta Valsessera, la zona più incontaminata dell'Oasi, oppure il Nordic Walking. La sana e tonificante camminata nordica, adatta a tutte le età e i livelli di allenamento, si potrà approcciare grazie a una lezione introduttiva e un’escursione guidata, per procedere sereni godendosi tutto lo spettacolo dei panorami montani. E la mountain bike? Per chi preferisce le due ruote, due itinerari guidati: quello che sale al Rifugio Monte Marca, con buona cucina e vista strepitosa, a 1620 metri di quota, e quello che arriva all’Alpe Monte Cerchio, agriturismo in quota dove recuperare energie con genuine ricette di montagna e formaggi d’alpeggio.



Le note tecniche

Tutte le attività hanno una durata di 90 minuti, ma ci si può iscrivere a più di una al giorno. Il costo di tutte le escursioni è di 10 euro. Il punto di ritrovo è Bielmonte, al gazebo in piazza delle Guide Mountain Plus dove si possono noleggiare mountain bike e bastoncini per il Nordic Walking. Orari: dalle 14.30 alle 18.Consigliato abbigliamento comodo e adatto alla montagna.