A Tollegno si va in visita notturna alla «Curavecchia»

BIELLA - A Tollegno, nell'ambito della manifestazione Tollegno Summerfest, il DocBi - Centro Studi Biellesi e l'associazione «Tollegno Insieme» propongono due serate dedicate alla riscoperta dell'antica chiesa di San Germano di via XX Settembre.



Il programma

Sabato 28 e domenica 29 luglio, con ritrovo alle 22 nel piazzale antistante la Curavecchia, si potrà visitare l'antico edificio e conoscerne la storia millenaria, attraverso i racconti dell'arch. Giulia Ghisio che accompagnerà i partecipanti. Per informazioni, telefonare al numero 340.6188471. Si raccomandano abbigliamento sportivo e scarpe antiscivolo. Il DocBi non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e cose.