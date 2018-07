Tennis, tutto pronto per l'Itf Thindown femminile

BIELLA - Sabato 28 luglio il circolo I Faggi di Biella aprirà le sue porte al primo torneo internazionale femminile. Con alle spalle una macchina organizzativa capeggiata da Cosimo Napolitano, che ha saputo negli ultimi decenni gestire ottimamente venti edizioni maschili (dal Circuito Satellite di metà Anni ’90 fino ai gloriosi cento mila dollari di montepremi) i campi di via Ramella Germanin si apprestano a vivere una settimana all’insegna del tennis rosa.

L'apertura

Sarà la venticinquenne bielorussa Sviatlana Pirazhenka, numero 468 del ranking Wta, ad aprire il seeding dell’Itf Thindown, «Negli ultimi giorni l’entry list ha subito numerose cancellazioni, ma rimane una buona lista – spiega il direttore del circolo e maestro Cosimo Napolitano -. Le prime 8 sono giocatrici di livello e sono sicuro che gli incontri saranno tosti e divertenti. Per le nostre ragazze che si allenano ai Faggi sarà una buona occasione per fare esperienza».



Le giocatrici

Dietro alla bielorussa, capace in carriera di vincere quattro tornei, ci sono numerose azzurre: la più alta in classifica è la pescarese Alice Matteucci (classe ’95), numero 559, ultimo successo due anni fa a Solarino. Alle sua spalle Dalila Spiteri (656), Claudia Giovine (667), Nastassja Burnett (732) e Verena Hofer (740). In mezzo la danese Clara Tauson, che al momento avrebbe la tds numero 6.

La campionessa di casa

Uno spazio tra le 18 giocatrici direttamente ammesse al main draw ce l’avrà anche la giocatrice di casa Francesca Bullani, che questa settimana è al numero 904 della classifica internazionale. «Giocare in casa sarà diverso – spiega la ventunenne -. Ci saranno tante emozioni e per la mia famiglia sarà un’occasione per vedermi all’opera. Dovrò essere brava a cancellare la tensione una volta entrata in campo. In questi anni ho fatto la mia strada, sono cresciuta, maturando esperienze lontano da casa. I primi tornei devi capire tutto e non è facile. Questo sarà speciale e mi fa effetto pensare di giocare ai Faggi». La lista è completata da Martina Spigarelli (910), dall’argentina Paula Baranano (948), Miriana Tona (953), Bianca Turati (959), Federica Prati (968), dalla francese Vinciane Remy (996), dalla belga Justine Pysson (1040), dall’australiana Alana Parnaby (1070) e da Monica Cappelletti (1071). Per il circolo dei Faggi cercheranno di entrare pure Camilla Diez, Denise Simonetti, Beatrice La Cava, Valentina Campagnolo, Matilda Gelao e Ludovica Walravens.