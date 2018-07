Gruppo Sella, devoluti oltre 340 mila euro a sostegno di 17 progetti benefici

BIELLA - Sella Sgr, attraverso il suo fondo a impatto Investimenti Sostenibili, devolve nel 2018 oltre 340 mila euro a sostegno di 17 progetti di solidarietà. Il fondo, infatti, ogni anno destina una quota pari allo 0,5% del patrimonio della classe A a iniziative benefiche e dal 1999, anno di nascita del fondo, ad oggi ha devoluto un importo complessivo di oltre 2 milioni di euro che negli anni hanno permesso di sostenere le iniziative di numerose associazioni e programmi di solidarietà.

Il lavoro di selezione

Nella scelta dei progetti da sostenere, Sella Sgr presta particolare attenzione ai report e ai documenti forniti dalle associazioni, così da poter verificare l’effettiva bontà dei progetti sostenuti e gli obiettivi raggiunti e da raggiungere. Nel 2018 le devoluzioni hanno interessato un totale di diciassette iniziative di solidarietà, di cui undici sostenute per la prima volta. Nel complesso 13 progetti sono in Italia mentre 4 coinvolgono altri Paesi e in particolare Madagascar, Senegal, Tanzania e Uganda.

I progetti italiani del 2018

Questi i progetti selezionati per l'anno corrente: Croce Rossa Italiana, Comitato di Milano. Il progetto «Sostegno alle persone vulnerabili: unità medica ed infermieristica di strada per persone senza dimora» ha l’obiettivo di consentire un accesso a cure mediche elementari, possibilità di fornitura di farmaci di base, eventuale ricettazione di farmaci, esecuzione in strada di medicazioni semplici. È un’attività storica, e l’obiettivo è moltiplicare gli interventi di tipo medico e psicologico sia per offrire un servizio sempre più qualificato sia per raggiungere un maggior numero di persone in condizioni di estrema marginalità. Associazione Vidas (Milano). L’obiettivo dell’iniziativa sostenuta è garantire assistenza completa e gratuita a minori con patologie inguaribili e sostegno alle loro famiglie, grazie all’intervento dell’équipe multidisciplinare Vidas di cure palliative pediatriche domiciliari e con eventuali ricoveri nell'hospice Casa Vidas di Milano. Crescere insieme al Sant'Anna Onlus (Torino). Con questa iniziativa la Fondazione torinese intende assicurare i migliori livelli di assistenza per i neonati in terapia intensiva e neonatale: il mantenimento dell’efficienza del reparto richiede la sostituzione e l’acquisizione continua delle attrezzature con altre nuove e più moderne (ossigenoterapia, monitoraggio della frequenza cardiaca, incubatrice, ecografo). GoGreen Onlus (Milano). Il progetto Il giardino di Betty darà vita a un nuovo parco giochi che sarà collocato nell’area esterna del reparto pediatrico dell’Ospedale San Carlo di Milano. L’area giochi sarà realizzata con la pavimentazione anticaduta ottenuta dal riciclo di scarpe sportive raccolte con il progetto esosport. Fondazione Serena Onlus (Torino). L’obiettivo è l’apertura di un nuovo Centro Clinico NeMO a Torino, presso l’AOU Città della Salute e della Scienza della città, che garantirà servizi specialistici ai malati neuromuscolari adulti e pediatrici e alle loro famiglie, a partire da una visione centrata esclusivamente sui bisogni dei pazienti. A.S.D. total sport (Italia). Sostegno al progetto In-super-abili che organizza scuole calcio per ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, sensoriale, comportamentale, fisica e motoria. L’iniziativa è direttamente rivolto a minori e adulti con disabilità fisica e motoria, cognitivo relazionale e sensoriale, comportamentale; utenti di centri diurni, associazioni, cooperative, ASL e comunità; genitori degli atleti coinvolti.



I progetti all'estero per il 2018

Fondazione Azione contro la Fame Italia (Madagascar). L’iniziativa si propone di migliorare la sicurezza nutrizionale della popolazione attraverso un intervento multisettoriale in nutrizione, salute, pratiche di assistenza e supporto psicosociale. Il programma di intervento si rivolge alle famiglie che vivono nei distretti più poveri di Antananarivo, capitale del Madagascar, dove il 56,5% dei bambini soffre di malnutrizione cronica e il 4% di malnutrizione acuta. Amici di Julie Onlus (Tanzania). Viene sostenuto il Progetto Future Builders, che prevede la costruzione di un dormitorio femminile per la scuola professionale Lumetti VTC di Nyakipambo in Tanzania. Per supportare la comunità nella sua sfida per migliorare la propria condizione attuale, Amici di Julie Onlus si impegna facendo leva su un fattore-chiave: l’incremento del tasso di scolarizzazione degli adolescenti, che è noto produrre effetti positivi in cascata sull’intero ciclo di sviluppo di una società. Con la costruzione/ristrutturazione del dormitorio scolastico, saranno posti in opera i primi mattoni di un solido pilastro, per offrire ai giovani di Nyakipambo l’opportunità concreta di costruire basi credibili per un futuro sostenibile in autonomia. Custodes Aurorae Onlus (Roma). Il progetto Nessuno indietro: assistenza alle famiglie disagiate nell'VIII Municipio di Roma prevede la promozione dello sviluppo psico-fisico e nutrizionale dei minori, contrasto alla diffusione delle malattie per realizzare un duplice obiettivo: il primo è quello di garantire un aiuto alimentare continuo a 150 bambini e il secondo consiste nel verificare i progressi delle loro condizioni di salute attraverso la realizzazione di un NutritionalRisk Screening. Arcobaleno ponte per l’Africa Onlus (Senegal). L’obiettivo è sostenere la valorizzazione dell'artigianato femminile in Senegal ad integrazione della scuola di cucito con un laboratorio di tintura dei tessuti. L’associazione opera in Senegal in una comunità rurale che comprende 43 villaggi su una superficie di circa 20 km. Cirah Onlus (Milano). Corsi di informatica per persone con disabilità è l’iniziativa del Centro Internazionale Ricerche per l’autosufficienza di persone con disabilità. Il progetto promuove a Milano corsi gratuiti a supporto dell'inserimento nel modo del lavoro, rivolti allo sviluppo delle conoscenze informatiche e alla creazione di gruppi di lavoro fra gli studenti stessi.

Un sostegno continuativo

Di seguito i progetti, già selezionati negli scorsi anni, per cui si continua il sostegno: Fondazione Corti Onlus (Uganda). Il progetto A Joint Venture for Development è rivolto al St. Mary’s Hospital Lacor, situato a Gulu, nel nord dell’Uganda e va a sostenere i costi di struttura dell’ospedale inteso come luogo di cura, formazione e sviluppo sociale, e si concentra sul funzionamento dell’ospedale nel suo complesso garantendo continuità di cure nei suoi ambulatori e reparti. Il sostegno alla struttura ha un duplice impatto: da un lato le cure e la formazione erogate e dall’altro l’impatto sociale che produce per l’economia del distretto e del paese. Susan G. Komen Italia. «Carovana della prevenzione: programma nazionale itinerante per la promozione della salute femminile» è l’iniziativa che intende rendere disponibili opportunità gratuite per la diagnosi precoce dei tumori del seno e delle principali patologie femminili a donne in stato di disagio che, trovandosi a dover già affrontare le dure condizioni di vita che la quotidianità spesso impone loro, possono avere maggiori difficoltà ad occuparsi della tutela del proprio stato di salute. Ail Biella Fondazione Clelio Angelino (Biella). Assistenza domiciliare per i pazienti emopatici è un programma di assistenza domiciliare che fornisce al paziente, in una fase critica della malattia, tutto il supporto necessario senza costringerlo a lasciare il proprio domicilio ed evitando lunghi ricoveri ospedalieri. Offre: supporto trasfusionale, monitoraggio del paziente durante la terapia trasfusionale e pulizia/mantenimento dei sistemi venosi centrali. Associazione CasaOz Onlus (Torino). Il progetto Creiamo contesti inclusivi si propone di favorire l’inclusione sociale dei bambini e delle loro rispettive famiglie che vivono l’esperienza della malattia/disabilità sviluppando contesti inclusivi e percorsi di autonomizzazione ampliando qualitativamente e quantitativamente la rete sul territorio. Più in specifico i laboratori favoriscono: socializzazione, recupero dell’autostima, valorizzazione di risorse e potenzialità della persona, identificazione di modalità comunicative e di espressione. Fondazione Hopen Onlus (Roma). Il progetto prevede la realizzazione di un Centro unico per l'inclusione sociale, sport e inserimento lavorativo a Roma che rappresenti un punto di ritrovo quotidiano, un momento di integrazione ed inclusione sociale in un contesto permanente dove lo sport e la socializzazione ricoprono un ruolo fondamentale. Hopen è motivata da una necessità specifica, ovvero permettere a ragazzi con disabilità di poter riempire il terribile vuoto post scolastico. Associazione Una breccia nel muro (Roma e Salerno). Sostegno a ragazzi con disabilità e loro famiglie è l’iniziativa che si occupa di erogare un trattamento cognitivo-comportamentale intensivo a bambini fra i 2 e i 6 anni di età affetti da sindrome dello spettro autistico, appartenenti a famiglie in situazioni di svantaggio economico e/o culturale. Includere nel trattamento le rispettive famiglie, formarle opportunamente attraverso interventi di parent training; prestare sostegno psicologico ai genitori e ai fratelli e sorelle più grandi o più piccoli.

Il fondo

Investimenti Sostenibili è il primo fondo comune in Italia caratterizzato da una politica di investimento ad impatto che coniuga l’obiettivo di un ritorno finanziario alla volontà di contribuire concretamente alla creazione di valore ambientale e sociale. Dall’investimento sono esclusi strumenti finanziari emessi da società che hanno un impatto negativo sull’ambiente e sulla società, o da Stati nei quali non vi è il rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali. Sono inoltre selezionati strumenti, società e progetti in grado di combinare rendimenti finanziari con un impatto ambientale e sociale positivo e misurabile.