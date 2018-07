Torrazzo, grande successo per «Sportivamente… Insieme»

BIELLA - Ancora una volta un grande successo domenica 22 luglio a «Sportivamente… Insieme», la manifestazione per disabili organizzata dai club di servizio della provincia, Inner Wheel, Lions, Rotary, Soroptimist e Panathlon. «Sempre con tanto entusiasmo - dice Raffaella Bilotti del Panathlon che ha curato la regia con Gigi Marino ed Ezio Dionisi - i ragazzi hanno giocato fino all’ultimo, sollecitando i vari istruttori delle società sportive del territorio a darci dentro e non smettere fino all’ultimo pallone giocabile o al canestro decisivo».

Una giornata si sport

A Torrazzo una giornata all’insegna dello sport al «Don Ilario Bolengo», alla presenza del sindaco Sandro Menaldo per un’offerta sportiva pluridisciplinare con calcio, basket, volley, tennis tavolo, bocce, tennis e golf (con la collaborazione di Gaglianico calcio, Fipav provinciale e Biella volley, Pallacanestro Biella, Federbocce, Tennis tavolo Biella, Tennis Biella e per il golf ancora Raffaella Bilotti. Hanno collaborato i ragazzi del Liceo Sportivo dell’Iis «Quintino Sella» di Biella, chi come alternanza scuola lavoro, chi come diplomato dai corsi di «Io volontario sportivo».



Le premiazioni

Le premiazioni, a cura dei vari presidenti dei club e la foto di gruppo finale hanno decretato la fine del quattordicesimo appuntamento e sancito l’arrivederci al prossimo anno per il traguardo delle 16 candeline.