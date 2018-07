Stasera in TV: Sapore di te

BIELLA - Ecco il film, in onda sui più importanti canali nazionali, che abbiamo scelto per voi.

Sapore di te

Genere: Commedia

Durata: 1h 30m

Anno: 2014

Paese: Italia

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Serena Autieri, Nancy Brilli, Eugenio Franceschini, Matteo Leon

Trama: Estati 1984 e 1985, sulla spiaggia di Forte dei Marmi si intrecciano le vicende di vari protagonisti che rispecchiano la societa' di quegli anni. C'e' la famiglia Proietti di Roma, formata dal commerciante e tifoso romanista Alberto, sua moglie Elena e la loro figlia Sabrina, diciassettenne che fa innamorare Luca e Chicco, due compagni universitari. L'onorevole socialista De Marco, napoletano in vacanza con la moglie, che perde la testa per Susy, salernitana in cerca di celebrita' senza particolare talento ma che grazie al suo potere politico diventera' soubrette di Drive In. Anna, laureanda di Firenze, che si innamora di Armando, un ragazzo di provincia. Renato, il bel bagnino che fa innamorare le ragazze straniere. I genitori di Luca, appartenenti alla borghesia milanese, che ricordano con malinconia gli anni sessanta.