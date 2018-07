Biella, il programma delle asfaltature

BIELLA - Salvo imprevisti, legati soprattutto al maltempo, terminerà venerdì 27 luglio il primo ciclo di asfaltature in città. Le due squadre dell’impresa Florida, che si è aggiudicata l’appalto, proseguiranno nel lavoro in parallelo su due cantieri per volta.



Via Carso-via Bertodano

Avverrà martedì 24 luglio, quando sarà completata la posa dello strato di bitume nella rotonda di via Carso-via Bertodano e nella carreggiata Sud di viale Roma, quella in direzione della stazione San Paolo. Si completerà anche l’asfaltatura di via Vialardi di Verrone, mentre le fresatrici si metteranno all’opera in via Piacenza. Le tre strade e la rotonda resteranno chiuse al traffico per il tempo necessario a svolgere i lavori. Sono possibili disagi soprattutto legati alla chiusura dello snodo tra via Carso e il centro: le auto si riverseranno giocoforza sull’asse di via Repubblica con possibili rallentamenti nelle ore di punta.



Via Piacenza, Chiavazza e gli altri lavori

Mercoledì 25 sarà posato l’asfalto in via Piacenza (i percorsi alternativi nelle ore di chiusura per l’attraversamento Est-Ovest sono il tratto urbano della Biella-Mongrando e via Ivrea), mentre le fresatrici entreranno in azione in via Brignana a Chiavazza, a partire dal tratto riasfaltato l’anno scorso e in direzione di Vigliano, e in via per Candelo. Il segmento interessato dai lavori è quello tra la rotonda del centro commerciale Gli Orsi e quella di corso San Maurizio in direzione di Biella. Il passaggio da Gli Orsi o quello da Vigliano saranno le alternative per chi, da Candelo, vuole raggiungere la città. Giovedì 26 si procederà all’asfaltatura di via per Candelo e via Brignana mentre venerdì 28 il ciclo dei lavori si chiuderà con l’intervento in alta valle Oropa, in strada al Torrente e strada Favaro di Là.