Biella, arrivano le Luci a led per palestre e campi sportivi

BIELLA - Vale 150 mila euro l’investimento che porterà alla sostituzione delle lampade nelle palestre e nei campi sportivi della città con luci a led. La delibera è stata approvata dalla giunta nella seduta di lunedì 23 luglio e l’obiettivo è di aumentare il tasso di risparmio energetico che la tecnologia attuale consente. Il calcolo di Enerbit, l’azienda municipalizzata che sta lavorando al riammodernamento dell’illuminazione stradale, parla di possibili risparmi sui consumi superiori al 50 per cento.

Gli impianti coinvolti

A essere interessate dal progetto saranno il PalaSarselli di Chiavazza, le due palestre Marucca appena risistemate e pronte per essere aperte a settembre, le palestre delle scuole medie Salvemini e Nino Costa di Chiavazza e della scuola elementare di Pavignano, la Belletti Bona, il bocciodromo e tutti i campi sportivi tranne il La Marmora-Pozzo, che assorbiranno la maggior parte dell’investimento, 30 mila euro. Circa un terzo della cifra invece servirà per finanziare i lavori di rimozione, smaltimento e sostituzione delle lampade.



Vantaggi per il comune e per le società sportive

«I vantaggi economici - sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Sergio Leone - non saranno soltanto per le casse del Comune ma anche per i bilanci delle società sportive che gestiscono gli impianti in convenzione. E che quindi pagano le bollette».