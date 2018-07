Ospedale di Biella, il primario di Urologia Zaramella torna in servizio

BIELLA - Con un comunicato stringato l'ufficio stampa dell’Azienda sanitaria di Biella ha dato la notizia della ripresa di servizio del dott. Stefano Zaramella, primario di urologia, che nei mesi scorsi era stato sospeso dalle attività del reparto: «Il dott. Stefano Zaramella ha trasmesso il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Biella ha revocato la misura interdittiva della sospensione. Il dott. Zaramella riprende servizio attivo come direttore dell’urologia».

La vicenda

Il giudice per le indagini preliminari, Claudio Passerini, ha accolto la richiesta degli avvocati di Zaramella per la revoca del provvedimento di sospensione dall’attività. Il primario ha quindi ripreso servizio nel suo reparto all’interno dell’ospedale di Ponderano. Nel marzo scorso la Cassazione aveva respinto il ricorso del chirurgo, rendendo così operativa la sentenza del Tribunale del Riesame che chiedeva l’allontanamento dall’incarico per i dodici mesi.