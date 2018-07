Tutto pronto per il Tollegno Summer Fest

BIELLA – Un weekend di musica, gusto e divertimento organizzato dall’Associazione «Tollegno Insieme», con il patrocinio del Comune di Tollegno. Il Tollegno Summer Fest parte venerdì 27 luglio alle 20 con il Beer Fest e la sua grande selezione di birre italiane che accompagnerà specialità come stinco, risotto alla birra, hamburger, panini e grigliata. La serata sarà in compagnia della discoteca Number One.

Piatti tipici regionali

Sabato 28 luglio, dalle 20 invece, via al Regional Dinner con i piatti tipici delle diverse regioni dall’antipasto misto, allo Gnocco Fritto, dai Pizzoccher alla Frittura di Paranza fino ad arrivare a Polentà e Baccala e Arrosticini. Per la serata in musica arriva il rock della Vasco Rock, cover band di Vasco Rossi, la. Dalle 22, per gli amanti della cultura, ci sarà la possibilità di fare una visita notturna alla chiesa della Curavecchia.

Il gran finale

L'evento si chiuderà domenica 29 luglio quando alle 11.30 si terrà la Santa Messa presso l’oratorio, in memoria di Renzo e Roberto e, a seguire l'aperitivo offerto dall’associazione «Tollegno Insieme». La sera, dalle 20 serata mangia e bevi con specialità gastronomiche e piatto del giorno: risotto in cagnone, a seguire il concerto degli After 11 rock band. Dalle 22 possibilità di visita notturna alla chiesa della Curavecchia.