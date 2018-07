Candelo, al Ricetto torna la Saturday Night

BIELLA - Anche quest'anno, dopo il successo del 2017 della prima edizione torna la Saturday night al Ricetto di Candelo. La festa estiva in Piazza Castello organizzata da Viviamo Candelo, con la musica anni '70/'80 e il coinvolgimento di dj Tere, il gruppo Woodstock Family e dj Zanca.

Le novità

Saranno tante le novità per il party di quest'anno a cominciare dalla possibilità di cenare tra le rue del Ricetto, grazie agli amici (bravi cuochi di grande fama a Candelo e non solo) della TAC Team Associazioni Candelesi con l'iniziativa «Grigliata tra le Rue». Per info e prenotazioni: 3393532249 (anche via whatsapp e sms). Per partecipare all'evento è gradito l'abbigliamento a tema e durante la serata sarà premiato l'abito più originale. Il ricavato della serata andrà in beneficenza ad un'azione sociale/collettiva per Candelo.