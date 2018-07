Cinema Biella. La programmazione di mercoledì 25 Luglio

BIELLA - Ecco i nuovi film in programmazione nelle sale di Biella.

- PAPILLON

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 1 - ore 21:30

NAZIONE: Serbia, Montenegro, Malta

con Rami Malek, Charlie Hunnam, Tommy Flanagan, Eve Hewson

REGIA: Michael Noer

GENERE: Biografico, Drammatico

DURATA: 133'

Trama: l'epica storia di Henri "Papillon" Charrière, uno scassinatore della malavita parigina che viene incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia penale sull'Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea un'improbabile alleanza con un altro condannato, l’eccentrico contraffattore Louis Dega, che in cambio di protezione, accetta di finanziare la fuga di Papillon, creando con questo un indistruttibile legame di amicizia.

- SKYSCRAPER

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 2 - ore 21:30

NAZIONE: USA

con Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin

REGIA: Rawson Marshall Thurber

GENERE: Azione

DURATA: 110'

Trama: l'ex agente FBI e veterano di guerra Will Ford (Dwayne Johnson) si occupa del sistema di sicurezza dei grattacieli. Quando il grattacielo più alto del mondo prende fuoco Will viene accusato di essere il responsabile del disastro. Intanto deve affrontare l'incendio e salvare la sua famiglia, rimasta bloccata su un piano sopra le fiamme.

- 12 SOLDATI

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 3 - ore 21:30

NAZIONE: USA

con Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban

REGIA: Nicolai Fuglsig

GENERE: Azione

DURATA: 130'

Trama: l’unità speciale Alpha 595 guidata dal capitano Mitch Nelson parte volontariamente per l’Afghanistan all’indomani degli attentati dell’11 settembre. 12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono affrontare 50.000 talebani, combattendo a cavallo contro i carrarmati e i lanciarazzi dei fondamentalisti. Per sopravvivere una sola possibilità: vincere. Nell’inferno di una terra straniera ed ostile, una battaglia epica e spettacolare, che porterà Mitch e i suoi uomini a cambiare la storia.