Rete Museale Biellese, gli appuntamenti del weekend

BIELLA – Sono tanti gli appuntamenti che questo fine settimana interesseranno i siti della Rete Museale Biellese. In Valle Elvo, ritorna, anche quest'anno, la Festa della Trappa: domenica 29 luglio a Sordevolo andrà in scena l'evento che raccoglie la comunità locale a un momento di celebrazione e condivisione del percorso di recupero del luogo e della grande costruzione. Di seguito il programma: alle 11 la Santa Messa; alle 12.30 il pranzo; dalle 14.30 alle 18.30 si terranno le visite guidate all'edificio e alla mostra di pitture «Tree Women». Come a rendere ancor più imperdibile l'appuntamento, alle 15 è previsto il concerto di «Suoni in movimento - Percorsi sonori nella Rete Museale Biellese»: per la nuova tappa della kermesse musicale si terrà lo show «Dalla tradizione della Guardia Vieja al Tango Nuevo di Piazzolla e Bacalov». Gli artisti protagonisti della performance saranno Giampaolo Bandini (chitarra) e Cesare Chiacchiaretta (bandoneon).

In Valle Cervo

Nel weekend, inoltre, è in programma un doppio appuntamento nel contesto della Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo. Sabato 28 luglio, il sito della Rete ha organizzato una passeggiata che porterà all'esplorazione del borgo di Oriomosso. La speciale escursione, curata da Gianni Valz Blin, inizierà alle 15 con il ritrovo al parcheggio del cimitero di Rosazza. Durante l'iniziativa gratuita è prevista una tappa alla piazza del progresso, situata nel punto più alto del paese. Domenica 29 luglio, invece, è in programma un laboratorio didattico per bambini dai 6 agli 11 anni, «Ritratti e fotografie dei Valiti nel mondo». L'obiettivo del workshop - inizio fissato per le 15 - sarà far appassionare i più piccoli alle storie ed ai fatti della Bursch attraverso gli oggetti ed i manufatti conservati alla Casa Museo. Previsti nel pomeriggio, inoltre, attività ludiche e una merenda. La partecipazione è gratuita, ma è gradita la prenotazione chiamando al 338-3876595.

A Oropa

Il 28 uglio nel contesto del Giardino Botanico di Oropa, è stata organizzata un'escursione al Sacro Monte di Oropa; il 29 luglio invece, ritorna l'appuntamento col il laboratorio «Pollicini Verdi» dedicato ai più piccoli.

Spettacoli e cultura

Sabato 28 luglio: al Chiostro di San Sebastiano si terrà l'evento «Nuovo Hotel Novecento». . Dal 27 al 29 luglio: al Lanificio Botto di Miagliano si terrà il laboratorio residenziale «Il viaggio di Orfeo», condotto da Fabio Banfo. Domenica 29 luglio: nel contesto del Lanificio Botto, inizia il ciclo di appuntamenti letterari «Passeggiata con l'autore». La prima tappa dell'iniziativa vedrà come ospite Elena Accati, autrice del libro «Ragazze di ieri». Il ritrovo è fissato alle 17 al Lanificio.