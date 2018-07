Le ricette di una volta: l'Arsumà, l'antenato dello zabaione

BIELLA – E' un composto dolce, sostanzioso e sicuramente sfizioso. Senz'altro questa preparazione di origine biellese può considerarsi l'antenato dello zabaione montato a crudo ma non si tratta di un vero e proprio dolce né tanto meno di una crema vera e propria è però senz'altro ottimo come spuntino, come ricostituente o per una ricca colazione.

La ricetta

Gli ingredienti sono pochi e semplici. L'Arsumà infatti può essere preparato anche in quei momenti in cui la voglia di dolce ci assale ma non abbiamo molti ingredienti a disposizione in dispensa.

Ingredienti:

un uovo

un cucchiaio o due di zucchero

un pizzico di sale

1 dl di latte tiepido o 1 dl di vino rosso.

La preparazione

Sbattere l'uovo intero con un pizzico di sale e zucchero a piacere fin che non risulterà un composto giallo chiaro e spumoso. Continuando a mescolare unire il latte tiepido e gustare al momento. Per la versione alcolica basterà sostituire il latte con il vino. Quando c'è più tempo a disposizione per preparare l'Arsumà è possibile separare il tuorlo e l'albume, montarli separatamente, con lo zucchero il primo, con un pizzico di sale il secondo. Una volta montati si uniscono delicatamente e si aggiunge il latte (o il vino) mescolando dal basso verso l'alto per non smontare il lavoro fatto.