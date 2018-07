A Graglia è tempo per la Festa della Madonna di Campra

BIELLA – Dieci giorni di puro divertimento organizzati dalla Pro Loco di Graglia. La festa della Madonna di Campra, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, partirà venerdì 27 luglio e chiuderà domenica 5 agosto. Tutte le sere, a partire dalle 19.30 apriranno le cucine con il menu del giorno e la grigliata e dalle 21.30 tanti concerti. Si comincia con l'apertura del 27 luglioalle 19.30 con la grigliata mista e ballo scatenato in compagnia della discoteca «Planet Music», a partire dalle 21.30.

Gusto, musica e motori

Sabato 28 luglio, alle 19.30 coppe allo spiedo e grigliata mista. Dalle 21.30 serata danzante con l’Orchestra «Sonia De Castelli». Domenica 29 luglio, torna invece la 10ma edizione di «Campra in moto»: alle 10 ritrovo e consegna gadget, alle 11 partenza giro, alle 12.30 pranzo dei centauri, segue dalle 14.30 un pomeriggio in allegria con i «Jam Session». Alle 19.30 inizio serata con polli allo spiedo e grigliata mista, a seguire, dalle 21.30 balli disco‘90/2000 con il gruppo «Energia».

Rock, sostenibilità e sport

Lunedì 30 luglio, dalle 19.30 la cena sarà a base di zuppa alle erbe e grigliata mista, dalle 21.30 si ballerà con l’Orchestra Vanna Isaia. Martedì 31 luglio, dalle 19.30 toro allo spiedo e grigliata mista, dalle 21.30 il concerto dei «Radio Rock» . Mercoledì 1 agosto giornata a tema «Legna energia nord ovest», progetto pilota per lo sviluppo della filiera Legno-Energia in Piemonte: alle 17 incontro con amministratori e tecnici comunali e alle 18 dibattito con il pubblico. Alle 19.30 al via la corsa podistica «Trofeo Siletti»(G.S. Graja), alle 19.40 grigliata mista post gara e dalle 21.30 serata in musica con «Le nostre valli». Giovedì 2 agosto, alle 19.30 a tavola con i fagioli alla messicana con grigliata mista e alle 21.30 serata tributo agli AC/DC con la band «War Machine». Venerdì 3 agosto a cena specialità di pesce o in alternativa grigliata mista, dalle 19.30, si balla ancora con la discoteca «Energia». Sabato 4, alle 19.30 baffa di costine e grigliata mista, alle 21.30 lunga serata con «Italian Graffiti».

Tradizione

Domenica 5 agosto, la giornata conclusiva dei festeggiamenti sarà dedicata a la Madonna di Campra. Alle 4.30 Santa Messa dell’Alba, alle 11.45 distribuzione della polenta concia e alle 12.30 pranzo campestre e pomeriggio in allegria. Alle 19.30 grigliata mista e dalle 21.30 gran finale con l’orchestra «Lella Blu». Le funzioni religiose verranno svolte nella chiesa di Campra da venerdì 27 luglio a sabato 4 agosto. La Novena ogni sera, alle 20.15 Rosario e S.Messa. Domenica 5 agosto alle 4.30 S.Messa dell’Alba, benedizione e distribuzione dei pani, alle 7.30 S.Messa, alle 9.15 S.Messa e unzione degli infermi con la partecipazione della Corale Valle Oropa. Alle 11 S.Messa Solenne con la partecipazione della Corale Vocinsieme di Graglia. Alle 16 Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica.