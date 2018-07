Asfaltature, via libera a quelle di settembre

BIELLA - Vale altri 400 mila euro il progetto approvato dalla giunta che dà il via libera alla campagna di asfaltature di settembre. L’investimento raddoppia quello dei mesi scorsi, i cui lavori termineranno entro la fine della settimana, e si aggiunge alla cifra stanziata per la ricubettatura e rilastricatura di via Amendola e di parte di via Pietro Micca. Negli ultimi due anni i fondi messi a disposizione per la manutenzione del sistema viario superano i 3 milioni di euro.

I lavori nel dettaglio

L’ultimo progetto affronterà anche parte delle strade interessate dagli scavi dei mesi scorsi per l’adeguamento della rete del gas: saranno quindi riassaltate via Tripoli tra via Galimberti e via Rosselli, via Rigola (la sola carreggiata Sud per 280 metri dopo il semaforo) via Piave da via Torino a via Carso e gli spezzoni di strade interessate marginalmente dagli scavi come via Trieste. Il Comune si occuperà interamente di queste risistemazioni in seguito all’accordo con EnelGas, a cui sarebbe spettato il ripristino. In base all’intesa, invece, EnelGas riasfalterà completamente e non solo per il tratto interessato dagli scavi via Ivrea, via Sardegna, la carreggiata Nord di viale Roma (quella Sud è stata appena rifatta come una delle opere inserite nel piano di manutenzioni comunale) e la carreggiata in direzione di via Torino di via Delleani. In questo caso i lavori partiranno a giorni proprio da via Ivrea.

Le altre zone interessate

Le altre strade interessate dal progetto appena approvato dalla giunta sono via Piacenza (tra via Salvo d’Acquisto e via Oremo), via Torino tra via Delleani e via Tripoli, la carreggiata Est di Corso Europa tra la rotonda con via De André e il distributore di carburante, via Orfanotrofio tra vicolo Galeazzo e via Repubblica, via Astrua e via Campagné nel tratto che fiancheggia l’area verde tra via Rigola e via Ivrea. La gara di appalto sarà bandita a giorni: considerando i tempi tecnici per l’assegnazione i lavori non partiranno prima di settembre.