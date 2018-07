Al Rifugio degli Asinelli sarà una Domenica Bestiale

BIELLA – Una domenica in compagnia degli animali quella in programma della Domenica Bestiale la festa biennale organizzata dal Rifugio degli Asinelli Onlus, giunto alla terza edizione e che il 29 luglio, a Sala Biellese, darà spazio e visibilità ad «animali non convenzionali» e a chi se ne prende cura.



Animali maestri di libertà

Al Rifugio degli Asinelli attenderanno i visitatori cani, gatti ma anche mucche e maiali scampati al macello ed ancora cavie da laboratorio come topi, ratti e conigli che non fanno più parte dei programmi di sperimentazione. E non mancheranno creature più selvagge come lupi e uccelli curati da un team di veterinari esperti prima di tornare in natura e naturalmente gli asini ogni giorno pronti a trasmettere coraggio, umiltà, curiosità, gioia di vivere.

Il programma

Ecco cosa succedere durante la Domenica Bestiale. Dalle 10.30 alle 12 (area terapeuti) e dalle 14 alle 17 (area vecchietti): grooming e incontri nei recinti con gli asinelli, alle 11 e alle 16: visita guidata del rifugio, dalle 12 alle 14: pranzo benefit a favore del Rifugio degli Asinelli a cura degli Chefs Vegabbondi, dalle 14 alle 17: parlano i protagonisti - i volontari si raccontano e raccontano le storie degli animali salvati (in cima alla collina), dalle 14 alle 18: area bimbi, dalle 15.30: merenda a cura degli Chefs Vegabbondi, alle 17.15: gran finale sotto i meli con la «tavola rotonda» con tutti i protagonisti. Per tutta la giornata, dalle 10 alle 18.30, lungo il sentiero che circonda la collina ci saranno i banchetti a cura di enti e associazioni

Come partecipare

Il Rifugio degli Asinelli Onlussi è aperto dalle 10 alle 18.30 e l'ingresso è libero e gratuito. Sarà possibile pranzare al Rifugio con i panini degli Chefs Vegabbondi, che proporranno tante specialità. Tutto il ricavato dell'evento sarà destinato agli asinelli. E' consigliato prenotare mandando una email a info@ilrifugiodegliasinelli.org e portare plaid/coperte da pic-nic, così da poter mangiare in completo relax sui prati di fianco ai recinti.