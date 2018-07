Cinema Biella. La programmazione di venerdì 27 Luglio

BIELLA - Ecco i nuovi film in programmazione nelle sale di Biella.

- HOSTILE

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 1 - ORE 21:30

NAZIONE: Francia

con Brittany Ashworth, Grégory Fitoussi, Javier Botet, Jay Benedict, David Gasman

REGIA: Mathieu Turi

GENERE: Azione, Horror

DURATA: 90'

Trama: Juliette, unica sopravvissuta a un'era apocalittica, combatte per sopravvivere contro la fame, la sete, una gamba rotta e strane creature inquietanti che escono solo di notte.

- SKYSCRAPER

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 2 - ore 21:30

NAZIONE: USA

con Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin

REGIA: Rawson Marshall Thurber

GENERE: Azione

DURATA: 110'

Trama: l'ex agente FBI e veterano di guerra Will Ford (Dwayne Johnson) si occupa del sistema di sicurezza dei grattacieli. Quando il grattacielo più alto del mondo prende fuoco Will viene accusato di essere il responsabile del disastro. Intanto deve affrontare l'incendio e salvare la sua famiglia, rimasta bloccata su un piano sopra le fiamme.

- OCEAN'S 8

Categoria: CINEMA MAZZINI - SALA 3 - ore 21:30

NAZIONE: USA

con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna

REGIA: Gary Ross

GENERE: Azione, Thriller

DURATA: 120'

Trama: Un po' sequel, un po' spinoff della trilogia firmata Steven Soderbergh, Ocean's 8 porta in scena una nuova banda di donne truffatrici capitanate dall'astuta Sandra Bullock. Debbie Ocean (Bullock), sorella di Danny (il personaggio interpretato da George Clooney), progetta di mettere a segno il colpo del secolo in occasione dell'annuale Met Gala di New York. A portare scompiglio durante il raduno di star e celebrity patrocinato da Anna Wintour sarà la squadra formata da Lou (Cate Blanchett), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Tammy (Sarah Paulson) e Constance (Awkwafina). Ma dovranno stare attente a non attirare i sospetti di un curatore d'arte (Richard Armitage), di un broker assicurativo (James Corden) e dell'ex fiamma di Debbie, nonché bersaglio della rapina (Damian Lewis). Nel cast, pronti a riprendere i ruoli dell'impacciato Linus Caldwell e dell'esperto Saul Bloom, anche Matt Damon e Carl Reiner.