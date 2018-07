Al Torchio di Candelo continuano le serata Jazz

BIELLA – Continua la rassegna musicale nel suggestivo cortile del ristoranti Il Torchio di Candelo, all'interno del Ricetto. Giovedì 26 luglio sul palco per l'ultimo concerto del mese salirà una band già molto conosciuta dai biellesi, Sugarpie and The Candymen. Il gruppo proporrò una serata dalle sonorità vintage dal charleston allo swing fino ad arrivare al mambo e al boogie-woogie

La band

Alla voce la cantante Lara Ferrari che sarà accompagnata da Renato Podestà alla chitarra acustica e al banjo, Jacopo Delfini alla chitarra gipsy, Roberto Lupo alla batteria e Claudio Ottaviano al contrabbasso. Attivo dal 2008, il gruppo emiliano riunisce musicisti appassionati di swing, gipsy jazz, blues, soul, pop e armonie vocali, impegnati nella sfida di amalgamare tutti questi generi con un tocco personale. Nel loro caleidoscopio musicale affiancano i Led Zeppelin a Django Reinhardt, i Beatles a Bessie Smith, Van Halen a Benny Goodman, i Guns n’ Roses a Ray Charles, i Queen a Peggy Lee. Dal 2010 la band propone nello stesso stile anche brani originali, in italiano e in inglese, e collabora in tour e in studio con diversi brillanti musicisti italiani e americani. Hanno lavorato con Renzo Arbore che li hacoinvolti in diversi appuntamenti, dal «Concerto di Natale» di quell’anno in Vaticano alla trasmissione radiofonica Rock Files condotta da Ezio Guaitamacchi nel 2015. Il gruppo ha all’attivo cinque album: «Sugarpie and the Candymen» del 2009, «Swing'n'Roll» del 2011, «Waiting for the one» del 2014, «Let it swing» (omaggio ai Beatles in chiave progressive swing) del 2015 e «Cotton Candy Club» del 2017 composto da nove canzoni originali e sette arrangiamenti in cui si mescolano electro swing, rock and roll, calypso e gipsy jazz. Si ricorda che è possibile cenare al ristorante. Informazioni e prenotazioni al numero: 340 4213851.