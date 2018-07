Sella acquisisce Smartika e lancia la piattaforma di social lending

BIELLA - Il Gruppo Sella, nell’ambito della propria strategia di sviluppo nel Fintech, ha acquisito Smartika Spa, prima società a operare in Italia nel settore del peer-to-peer lending, il prestito on line tra privati già molto diffuso in Gran Bretagna e Stati Uniti e in costante crescita anche nel nostro paese.



Il sistema fintech si arricchisce

Con questa iniziativa, che si integra e contribuisce a costruire un ecosistema fintech, il Gruppo intende promuovere lo sviluppo del P2P Lending, nel quale è già presente anche con una quota di minoranza di Prestiamoci Spa. La capogruppo Banca Sella Holding, infatti, ha acquisito tramite un aumento di capitale una partecipazione di controllo pari a circa l’85% di Smartika Spa, società fondata nel 2007 da Maurizio Pietro Sella, omonimo e parente del presidente del gruppo bancario, che ha sempre operato nel settore finanziario al di fuori del Gruppo stesso. Il valore complessivo dell’aumento di capitale è stato di 3,5 milioni di euro, sottoscritti in parte anche dai soci storici della società.

Smartika Spa

In seguito all’acquisizione, Smartika Spa entra a far parte del Gruppo Sella, che nomina un nuovo Cda. Nelle prossime settimane sarà nominato anche il nuovo management, che avvierà l’integrazione e l’ulteriore sviluppo della piattaforma e del servizio di P2P Lending nell’ambito dell’ecosistema fintech promosso dal Gruppo. Smartika Spa opera come Istituto di Pagamento regolamentato e vigilato dalla Banca d’Italia a partire dal febbraio 2012. Il business della società è basato su una piattaforma on line che gestisce i flussi monetari tra prestatori (lenders) e richiedenti (borrowers). Grazie alla piattaforma i borrowers inoltrano una richiesta di finanziamento (un prestito personale fino a 15.000 euro) e, se in possesso di un merito creditizio adeguato, gli viene proposto un tasso di interesse che varia a seconda del rating assegnato e dell’offerta disponibile. I lenders, invece, investono il proprio capitale scegliendo tra le diverse categorie di rischio. Per ottenere una elevata diversificazione del rischio, la piattaforma suddivide la somma investita allocando piccole quote di capitale su diversi borrower. Il credito viene erogato tramite bonifico bancario sul conto del borrower, che lo restituisce attraverso rate periodiche. Attualmente i lenders sulla piattaforma di Smartika sono oltre 6.400 e dal 2008 sono stati erogati più di 5.400 prestiti, per un totale di circa 30 milioni di euro.