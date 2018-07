BIELLA - Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Biella, presentata da mons. Gabriele Mana, e ha nominato come nuovo vescovo don Roberto Farinella, del clero della diocesi di Ivrea, finora parroco della cattedrale, vicario episcopale per la vita consacrata e cancelliere vescovile. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana.

ORDINATO NEL 1994 - Nato a Castellamonte (To), nella diocesi di Ivrea, il 24 maggio 1968. Dopo il diploma di maturità nell’Istituto tecnico commerciale di Cuorgnè (To), nel 1987 è stato accolto nel Seminario diocesano di Ivrea ed ha frequentato il quinquennio filosofico-teologico presso la Federazione interreligiosa studentati teologici di Torino. Dal settembre 1993 al 1996 è stato alunno dell’Almo Collegio Capranica di Roma, conseguendo la licenza in diritto canonico alla Gregoriana e la specializzazione in giurisprudenza matrimoniale. È stato ordinato presbitero il 24 settembre 1994.

LE CARICHE - È stato responsabile del Centro diocesano vocazioni e del Servizio diocesano di pastorale giovanile, vicerettore del Seminario diocesano dal 1996 al 1997; amministratore parrocchiale della comunità San Giovanni Battista a Castellamonte dal 1997 al 2001; difensore del vincolo presso il Tribunale ecclesiastico regionale piemontese dal 1997 al 1999; giudice presso il Tribunale ecclesiastico regionale piemontese dal 1999 al 2015; rettore del Seminario diocesano di Ivrea dal 2001 al 2018; dal 2014 è anche parroco della cattedrale di Ivrea e vicario episcopale per la vita consacrata e dal 2018 è cancelliere vescovile.