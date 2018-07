Salvini: «Andare avanti su Tav, Tap, Pedemontata e Terzo Valico»

TORINO - La realizzazione della Tav «deve andare avanti». A spiegarlo è stato il vice presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un intervento su Radio 24.

«Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro. L'opera serve e se per caso da un'analisi attualizzata del 2018 non serve, costa di più bloccarla che non proseguirla? Questo è il ragionamento che varrà su tutto - aggiunge Salvini - la Tap, la Pedemontana, Terzo Valico».

Di Maio: «Tav non è ancora sul tavolo del governo»

La questione Tav «non è ancora sul tavolo del governo». Lo ha detto il vice-premier Luigi Di Maio, rispondendo ai giornalisti che, dopo il Consiglio dei ministri, gli ricordavano che nel contratto di governo si parla di ricontrattare la Tav, ma non di cancellarla. «Infatti il ministro Toninelli sarà quello che deciderà quando andare a parlare con il suo omologo francese per avviare le contrattazioni. Lo abbiamo sempre detto, ma non è ancora sul tavolo del governo».

Fassino: «Bloccare la Tav è una follia»

«La Tav non è una ferrovia locale, ma un segmento essenziale del corridoio ferroviario che attraversa l'Europa, da Mosca all'Atlantico. Se si blocca la Tav quel corridoio sarà realizzato passando a Nord dell'Italia che così verrà tagliata fuori da flussi strategici di persone, tecnologie e merci con danni enormi per l'intero Paese. Una follia! Questa sì va fermata». Lo ha dichiarato Piero Fassino, parlamentare PD.