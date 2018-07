Università di Biella, immatricolazioni al via

BIELLA - Per gli studenti che desiderano immatricolarsi ai corsi di laurea dell’Università degli Studi di Torino attivi a Unibiella presso il campus universitario di Città Studi Biella, è già possibile effettuare l’iscrizione al TARM.

Da quest’anno, infatti, il test di ammissione per valutare i requisiti minimi in ingresso (TARM) è previsto prima dell’immatricolazione. Si tratta di una prova obbligatoria ma non vincolante in termini di risultati.

Sul sito d’Ateneo, www.unito.it, è già possibile iscriversi al suddetto test sino a mercoledì 19 settembre 2018 che si dovrà sostenere a Torino prima di procedere con l’immatricolazione.

Dopo aver sostenuto il TARM, dal 4 settembre al 5 ottobre 2018 sarà possibile immatricolarsi ai quattro corsi dell’Università degli Studi di Torino, attivi a Città Studi nell’anno accademico 2018/19: un’offerta sempre più improntata all’innovazione digitale, ai corsi professionalizzanti e con un occhio di attenzione alle esigenze degli studenti lavoratori.

• Amministrazione Aziendale – orientamento Digital Economy (Dipartimento di Management): corso triennale ad accesso libero e senza obbligo di frequenza, rivolto a chi desidera acquisire una competenza economica e manageriale completa sul mondo delle imprese. Tra i temi affrontati: economia aziendale, operation management, finanza, organizzazione, marketing e strategie. L’innovativo orientamento Digital Economy, attivo solo a Biella e unico in Italia, integra insegnamenti specifici quali Big Data and Analitics, Modelli di e-business, Cryptocurrency e pagamenti online, per fornire quelle competenze digitali che sempre più spesso si intrecciano con le tradizionali tecniche di management e business che l’Unione Europea considera tra i quattro principali fattori di crescita.

• Giurisprudenza (Dipartimento di Giurisprudenza): corso di laurea a ciclo unico (5 anni), non richiede frequenza obbligatoria e, per andare incontro alle esigenze degli studenti lavoratori, prevede una didattica mista, con almeno 1/3 di lezioni frontali in presenza e 2/3 erogate online. Ogni annualità prevede un carico di 60 crediti formativi, per un totale di 300 crediti complessivi. Il corso fornisce una preparazione idonea per accedere alle professioni legali (avvocatura, magistratura, notariato) e per l’inserimento in ogni altra attività professionale, autonoma o subordinata, per la quale sia necessaria una conoscenza approfondita del diritto, con particolare riguardo al settore delle imprese, pubbliche e private, della pubblica amministrazione, delle istituzioni comunitarie e delle organizzazioni internazionali.

• Scienze dell’Amministrazione (Dipartimento di Giurisprudenza): corso triennale ad accesso libero e senza obbligo di frequenza. Nella sede di Biella il corso di laurea si caratterizza per l’uso di modalità didattiche a distanza e interattive, che consentono la frequenza anche a studenti lavoratori, fuori sede e a quanti vogliano usufruire di una didattica personalizzata. Ad inizio anno lo studente ha la possibilità di scegliere se frequentare i corsi online ovvero in presenza con lezioni tradizionali. I futuri laureati potranno svolgere: attività libero-professionali per enti pubblici e privati; impieghi di livello infradirigenziale che richiedono conoscenze utili ad affrontare le innovazioni che investono pubblica amministrazione e imprese private; gestione delle risorse umane, delle relazioni con il personale e le organizzazioni sindacali; svolgimento della professione di Consulente del lavoro, previo esame di Stato e iscrizione all’Albo.

• Servizio Sociale (Dipartimento di Culture, Politica e Società): corso triennale che non prevede numero chiuso, ma con frequenza consigliata per le materie professionalizzanti. La modalità didattica si basa su lezioni tradizionali in aula, attività pratiche e tirocini. Il tirocinio è considerato una componente essenziale della formazione per sperimentare sul campo le conoscenze acquisite e comporta l’obbligo di circa 300 ore di attività continuativa presso enti e servizi convenzionati con il corso di laurea. Numerosi gli sbocchi occupazionali: servizi socio assistenziali pubblici e privati, ASL, presidi ospedalieri, enti ministeriali, Prefetture e organismi del terzo settore. Il corso, inoltre, permette di accedere alla professione di Assistente Sociale, attraverso l’esame di Stato e l’iscrizione all’albo.

Il moderno campus di Città Studi Biella, inserito all’interno di un complesso architettonico polivalente di 110.000 metri quadri, è uno dei campus universitari più all’avanguardia del Nord Italia. Grazie al sapiente mix rappresentato da un ambiente a misura di studente, ma con una forte apertura internazionale, la sede garantisce un’elevata qualità della didattica, una buona riuscita negli studi e un’opportunità stimolante di crescita individuale.

All’offerta accademica dei corsi di laurea il campus affianca una serie di servizi che contribuiscono a rendere l’esperienza universitaria a Biella davvero completa.

Gli studenti che arrivano da fuori Provincia, lo scorso anno il 46% degli iscritti, hanno a disposizione un’accogliente residenza universitaria con 100 posti letto in camere ampie, dotate di angolo cottura, nella tipologia monolocale, bilocale o mini appartamento, con spazi comuni (sala Tv, sala relax e palestra attrezzata).

Il campus, inoltre, offre una biblioteca specializzata, laboratori, sale studio, aule informatiche, servizio bar e ristorazione interna, campi sportivi. Senza dimenticare i vantaggi economici riservati agli studenti biellesi. Chi sceglie la sede di Città Studi, infatti, potrà accedere alle cospicue borse di studio che ogni anno aziende ed enti del territorio erogano per merito scolastico, rimborso tasse, soggiorno nella residenza e miglior tesi di laurea (oltre 70.000 nell’ultimo biennio). Borse riservate esclusivamente agli studenti di Unibiella che rappresentano una cospicua integrazione a quelle erogate dagli Atenei centrali.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria universitaria di Città Studi, in corso G. Pella 2b, chiamando il numero 015 8551110 o scrivendo a: unibiella@cittastudi.org. La segreteria sarà chiusa per ferie dal 6 al 19 agosto 2018.

L’offerta universitaria di Città Studi Biella, essendo sede di due importanti Atenei del nord Italia, è arricchita, oltre che dai corsi di laurea dell’Università degli Studi di Torino, anche dai corsi di laurea di ingegneria del Politecnico di Torino (scadenza: 31 agosto termine ultimo per accedere ai corsi di ingegneria attraverso il test d’ingresso obbligatorio).