Punto Nascite di Borgosesia «chiuso per ferie». FdI: «Una Follia!!!»

BORGOSESIA - Il Punto Nascite dell’Ospedale di Borgosesia verrà «chiuso per ferie» dal 1° Agosto al 30 Settembre 2018, con la motivazione della carenza di personale.

Sconcertante è il fatto di non aver trovato soluzioni alternative di riorganizzazione dell’organico tali da scongiurare l’interruzione di un servizio così essenziale per tutti gli abitanti dell’alta e bassa Valsesia e zone limitrofe.

Alcune mamme, in procinto di partorire, che sono state intervistate, hanno dichiarato di aver ricevuto una telefonata, nella quale si annunciava loro la chiusura in questione e le indirizzava verso il Sant’Andrea di Vercelli.

La durata di un parto non si può determinare con certezza, quindi mi chiedo: «Una mamma, magari di Alagna, in procinto di partorire che per tempistiche del parto non riesce a raggiungere L’Ospedale di Vercelli, partorisce in macchina o in ambulanza?»

Conoscendo i trascorsi di altri reparti, a mio sommesso avviso, questa interruzione di 2 mesi, nasconde altri obbiettivi, volti ad una futura e permanente chiusura.

Patrick Peratello

Fratelli d’Italia