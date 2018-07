Tenta il suicidio dal ponte della tangenziale, salvata dai Carabinieri

BIELLA - Nel primo pomeriggio di ieri, 27 luglio, una ragazza di 23 anni, sembra abbia tentato il suicidio dal ponte della Tangenziale di Biella, teatro toppe volte di gesti simili, purtroppo. Ad accorgersi della donna che aveva la sua auto posteggiata accesa vicino al luogo del tentato gesto, un automobilista di passaggio che immediatamente, attorno alle 13,40 ha allertato le Forze dell'Ordine che prontamente sono giuste sul posto.

LA VERSIONE DELLA RAGAZZA - La ragazza, malgrado all'apparenza sembrasse pronta a gettarsi nel vuoto, ha rassicurato gli agenti dicendo che non era nelle sue intenzioni togliersi la vita e che la sua auto era ferma per un guasto meccanico, anche se il motore era acceso. La donna, per sicurezza è stata affidata, in via precauzionale, al personale sanitario che se ne è preso cura.

L'intervista a paola Paola Sartori, la donna che ha chiamato i Carabinieri