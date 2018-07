Grande successo al corso di tennis di Rosazza

ROSAZZA - Si è concluso sabato mattina il corso di tennis di Rosazza, due settimane in cui ogni pomeriggio oltre venti bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni si sono trovati sui campi di terra rossa per apprendere e migliorare le tecniche del tennis.

L’organizzatore Guido Ugliengo ha messo a disposizione i campi e la merenda per tutti alla fine di ogni lezione e il maestro Giulio Piacco ha coinvolto con pazienza e professionalità i giovani atleti.

DIVISI IN 3 GRUPPI - Sabato 27 luglio, dalle 10 di mattina a mezzogiorno, di fronte ad emozionatissimi genitori e nonni, si è svolta l’ultima lezione con il mini torneo e la premiazione: per tutti i corsisiti una maglietta del Circolo del tennis, una medaglia, due gadget e le coppe per i 3 leader di gruppo.

I giovani tennisti erano divisi in 3 gruppi a seconda dell’età e competenze.

Dei piccoli Benedetta si è aggiudicata la coppa come leader del gruppo e poi Clara, Vittorio, Caterina, Camilla, Tobias, Laura, Daniele, Lorenzo, Emily, Anna e Wanda.

Tra gli intermedi la leader è Costanza e gi altri giovani tennisti del gruppo erano Anna, Silvia, Margherita, Sara, Marta, Sofia.

Francesca, dei grandi, per il 2° anno di fila si è aggiudicata la coppa come leader del gruppo ed ora è a pari merito con Guglielmo per i titoli conquistati. Gli altri tennisti del gruppo erano Annibale, Jacopo e Gregorio.

I partecipanti al corso di tennis di Rosazza con Guido Ugliengo (© Federica Ugliengo)

FOTO DI GRUPPO - Alla fine della mattinata, tutti i sorridenti giovani tennisti, accompagnati dal maestro Giulio e da Guido Ugliengo in rappresentanza del Consiglio del Circolo, si sono riuniti sulla scale del Circolo del tennis per una foto di gruppo e si sono dati appuntamento al prossimo anno per una nuova edizione del corso di tennis di Rosazza.