ITF Thindown Biella, nove azzurre al secondo turno

BIELLA - Diciannove azzurrine sono state impegnate nel primo turno di qualificazione dell’Itf Thindown, torneo internazionale femminile organizzato sui campi dei Faggi di Biella. Nove di loro sono riuscite a staccare il pass dei sedicesimi, avvicinandosi così all’agognato traguardo del main draw. La giornata d’esordio ha regalato diverse sfide equilibrate, come quella che ha permesso all’argentina Delfina Glorioso (19 anni) di superare dopo quasi tre ore di gioco la sedicenne Elisa Camerano: 6-4, 2-6, 6-3 lo score; oppure quella che ha visto prevalere la torinese Harriet Hamilton: 6-4, 2-6, 6-2 nel derby azzurro vinto contro Alessia Tagliente.

FUORI MATILDA GELAO - La partita più attesa dagli appassionati locali era quella che vedeva impegnata la wild card del circolo Matilda Gelao. La sedicenne figlia d’arte ha pagato non poco lo scotto di esordire sul centrale di casa e in 40 minuti ha lasciato campo aperto alla ventenne del Momy Sport Village di Torino Sofia Ragona, che non ha concesso nemmeno un game alla rivale, per un 12-0 difficile da digerire per la potente, ma ancor troppo fallosa e imprecisa biellese.

IN CAMPO VALENTINA CAMPAGNOLO - Questa mattina dalle 10 entreranno in campo le teste di serie. La numero 1 del seeding, la sedicenne serba Mihaela Djakovic (1.119 Wta) si troverà di fronte l’argentina Delfina Glorioso; mentre la 2, la 19enne egiziana Nermeen Shawky esordirà ai Faggi contro Harriet Hamilton (18 anni). Decisamente interessate sarà la sfida tra la diciottenne di casa Denise Simonetti opposta ad una delle più giovani tenniste iscritte al torneo: Lucie Petruzelova, che deve ancora compiere 16 anni (match previsto intorno alle 12 sul centrale). Ieri all’esordio la ceca si è sbarazzata della più esperta (classe ’95) Alessandra Polese con il punteggio di 6-4, 6-1. La seconda biellese impegnata, Valentina Campagnolo (classe ’02) affronterà invece intorno alle 13 la transalpina Tiphanie Fiquet, a segno con la svizzera Nadine Keller per 5-7, 6-4, 6-2.

Risultati primo turno: