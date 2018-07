Collisioni Festival, prossima edizione a rischio

BAROLO - Spettatori in calo per Collisioni. Il festival «agrirock» di Barolo, sulle colline delle Langhe, che è terminata questa sera con il concerto di Lenny Kravitz, ha totalizzato 80mila spettatori, circa 20mila in meno rispetto all'anno scorso, quando furono circa 100mila, a causa delle nuove norme sulla sicurezza degli eventi.

MOLTI SOLD-OUT - Numeri a parte, si è trattato comunque di una edizione di qualità, con molti sold out. «Collisioni si è confermato un modello vincente - dice il direttore Filippo Taricco - ma questa è stata un'edizione sofferta per via delle nuove norme sulla sicurezza. Ringrazio l'assessore alla Cultura della Regione Piemonte e le Fondazioni Crc e Crt che ci hanno permesso di fare il decennale, ma se le cose non cambiano la prossima edizione è a rischio, i costi sono diventati troppo alti. Negozianti e albergatori - aggiunge Taricco - hanno guadagnato un milione e mezzo in meno. Un vero peccato per il territorio».