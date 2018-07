A Sostegno è tempo di Festa di San Lorenzo

BIELLA - Torna a Sostegno la tra giorni di festeggiamenti per la tradizionale festa patronale di San Lorenzo. Il programma messo a punto dalla Società Operaia Di Mutuo Soccorso anche quest'anno sarà particolarmente ricco di eventi all'insegna del gusto e del divertimento



Il programma completo

Si parte sabato 4 agosto, alle 19.30, con la tradizionale cena in Piazza Rinaldi Bozino in cui sarà possibile gustare di grigliate e taglieri misti, verdure pastellate, crostoni San Lorenzo, gnocchi fritti e dolci. Si prosegue domenica 5 con concerto alle 18 e aperitivo conclusivo.

Il gran finale

Lunedì 6 gran finale con la Cena sotto le Stelle, che vedrà in tavola dalle 19.30 tris di antipasti, risotto degli orti, verdure ‘d la Festa, dolce e caffè. Per la cena di lunedì è necessaria la prenotazione: 348.5528098 (Sabrina), 380.7107304 (Lara) e 339.3744417 (Norma).