Asfaltature a Biella: proseguono i lavori sul manto stradale cittadino

BIELLA - Non si fermano nemmeno ad agosto i lavori di riasfaltatura delle strade cittadine. Dopo gli interventi conclusisi la scorsa settimana tra Chiavazza, Pavignano, l'asse di via Serralunga, via per Candelo e via Piacenza, e il via libera della giunta ad altri 400mila euro di investimenti per lavori in programa a settembre, proprio mercoledì 1 apriranno i cantieri a cura di EnelGas per il ripristino delle strade interessate dagli scavi per la sostituzione delle condutture nei mesi scorsi.

I lavori nel dettaglio

Gli interventi procederanno in base all'intesa con il Comune, che ha previsto la spartizione dei lavori in cambio del ripristino totale delle strade oltre la striscia interessata dagli scavi. Da mercoledì gli operai si metteranno al lavoro in via Ivrea, nel tratto tra la rotonda di piazza Cossato e quella di via Rigola, dove gli scavi hanno riguardato la carreggiata in direzione di Città Studi, in via Sardegna e nella carreggiata Nord di viale Roma, dove quella in direzione opposta è stata appena risistemata nell'ultimo pacchetto di lavori finanziati da palazzo Oropa. Per tutto il periodo dei cantieri, che termineranno salvo imprevisti entro il 10 agosto, sono possibili divieti di sosta temporanei, strettoie con il traffico governato dalle segnalazioni di operai, e chiusure parziali delle strade interessate.