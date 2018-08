3 Agosto - Buon onomastico a...

Il 3 agosto si venera:

Santa Lidia di Filippi - Testimone del primo sec

Ecco una Santa il cui nome non si legge in nessun Martirologio, ma che si incontra in una celebre pagina degli Atti degli Apostoli, vergata dalla mano dell'Evangelista Luca.

Altri santi e venerazioni del 3 agosto:



- Sante Marana e Cira

Vergini

- Beato Agostino Kazotic

Domenicano

- Beati Alfonso Lopez Lopez e Michele Remon Salvador

Francescani, martiri

- Sant' Aspreno di Napoli

Vescovo

- Sant' Eufronio di Autun

Vescovo

- Beato Francesco (Francisco) Bandrés Sanchez

Sacerdote salesiano e martire

- San Martino

Eremita

- San Pietro di Anagni

Vescovo

- Beato Salvatore Ferrandis Seguì

Sacerdote e martire