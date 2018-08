6 Agosto - Buon onomastico a...

Il 6 agosto si venera:

Trasfigurazione del Signore

Il Divin Redentore Gesù aveva già predicato per due anni il Vangelo dell'amore per tutta la Palestina, e si era già scelti i dodici Apostoli, ma la Buona Novella non era ancora stata compresa che in piccola parte: i suoi discepoli medesimi restavano ancora dubbiosi e tiepidi. Per confermare nella fede almeno i più amati fra gli Apostoli, prese con sè Pietro, Giacomo e Giovanni, li condusse sulla cima del Tabor ed innanzi ad essi si trasfigurò.

Altri santi e venerazioni del 6 agosto:



- Beato Carlo Lopez Vidal

Laico coniugato, martire

- Beato Gezzelino

Eremita

- Santi Giusto e Pastore

Martiri

- Beata Maria Francesca a Iesu (Anna Maria Rubatto)

Fondatrice

- Sant' Ormisda

Papa

- Beato Ottaviano di Savona

Vescovo