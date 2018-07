Torna l'appuntamento con il Ferragosto Torrazzese

TORRAZZO - E' tutto pronto per il Ferragosto Torrazzese, organizzato dal Circolo sportivo Parrocchiale, in collaborazione con la Pro Loco di Torrazzo. Un appuntamento ormai diventato classico per l'estate biellese. Si comincia il 13 agosto con apericena e divertenti Drinking Games per squadre di 4 persone e proseguirà con la serata clou del 14 agosto che prevede dalle 22.30 il grande spettacolo pirotecnico e a seguire musica con Future Sound Dj set By Simox.

Il concerto di Ferragosto e il gran finale

Nella serata del 15 agosto, salirà sul palco Alessandro Serpe con il Tributo a Vasco Rossi. Nei giorni successivi, si proseguirà con gare di bocce e tennis con le padelle, grigliate di pesce. Sabato 18 agosto il gran finale con la tradizionale Cena dell’Amicizia. Durante tutta la festa, sarà aperto lo stand gastronomico che proporrà grigliate e molto altro, un fornito servizio bar, giostre e gonfiabili. L'evento sarà ospitato dal Bocciodromo della Serra di Torrazzo. Per info e prenotazioni 3392732953, www.bocciodromodellaserra.it/blog/.