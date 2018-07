Candelo, un successo per la serata Disco

BIELLA - Grande serata, sabato 28 luglio, all'insegna del divertimento e della musica al Ricetto di Candelo, con la seconda edizione di Saturday night-Serata disco anni 70/80. E' stato un grande successo di partecipazione sia durante la grigliata tra le Rue, che era la novità di quest'anno, che durante la vera e propria serata musicale. Tanti candelesi e non solo hanno partecipato con entusiasmo e con la voglia di stare insieme e divertirsi, rievocando i mitici anni 70 e anni 80.

I ringraziamenti

Un ringraziamento particolare va all'animazione della serata a cura del dj candelese Tere, di dj Zanza e al gruppo di di animazione Woodstock Family; all'Amministrazione comunale per il patrocinio e la collaborazione; a TAC-Team Associazione Candelesi che con grande impegno si sono prodigati tutta la sera nella ristorazione; a tutti i volontari e alle varie associazione candelesi che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita della serata. Il ricavato della serata, come giá comunicato andrà in beneficenza per il progetto #CandelocistaaCuore per l'acquisto di defibrillatori-DAE per Candelo. Appuntamento alla prossima edizione del 2019.