A Biella arrivano le «Danze sotto le stelle»

BIELLA - Un appuntamento insolito e coinvolgente quello in programma in Piazza Falcone, lato Skate Park Comunale. Si chiama «Danze sotto le stelle» e si terrà mercoledì 8 agosto dalle 21.

L'evento

Protagoniste dell'evento saranno le danze in cerchio, con i loro passi semplici e i ritmi coinvolgenti, ci condurranno in un viaggio nel mondo delle tradizioni popolari. Sarà ricreato un cerchio magico fatto di armonia, connessione e condivisione con danze semplici ed adatte a tutti per celebrare la vita e la gioia. Un modo diverso per vivere insieme l'estasi dell'estate e la bellezza della Vita. Per informazioni: flowincircle@gmail.com.