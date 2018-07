A Miagliano «Passeggiata con l'autore» con Carlo Ceccon

BIELLA - Domenica 5 agosto in compagnia dei libri con «Passeggiata con l'autore» ungo il sentiero che costeggia la roggia di Miagliano e il torrente Cervo, si avrà modo di scoprire angoli segreti del paese, chiacchierare con l’autore, rilassarsi e rinfrescarsi immersi nel verde della vegetazione locale, ma anche, per chi desidera arrivare un po’ prima o fermarsi un po’ di più, scoprire le esposizioni e il Villaggio Operaio grazie all’affiancamento delle guide della Rete Museale. Le letture sono a cura di Storie di Piazza con le voci di Noemi Garbo e Manuela Tamietti.

Il libro

In attesa di «Chinin» volume che uscirà a settembre edito da Mondadori, alle 17 si potrà scoprire la gentilezza e la simpatia di Carlo Ceccon, biellese vincitore del concorso Romanzi in cerca d’autore, e il personaggio Chinin, Francesco, che vive a Sordevolo negli anni 40. Chinin è un ragazzino di quasi 13 anni, ingenuo, spensierato, dolcissimo. La guerra gli è intorno, ma in qualche modo gli è sempre scivolata via, non lo ha mai intaccato, grazie alla buona sorte e grazie alla sua famiglia coesa ed equilibrata. La Storia però non guarda in faccia a nessuno: l'8 settembre 1943 l'Italia si arrende e si spegne, il suo esercito sbanda e si sfalda, l'esercito tedesco assume il controllo del territorio italiano e si tenta di formare una nuova Repubblica a Salò. In questi giorni confusi, il piccolo Chinin vede un uomo, magro, stanco e malconcio, presentarsi all'uscio di casa, e venire abbracciato da una moglie in lacrime, di gioia e di dolore. Non ha neppure riconosciuto il padre, tanto è malconcio, ma non avrà neppure il modo di potersi rifare un'abitudine, perché dal mattino successivo del padre non ci sarà più traccia.

Per informazioni

Per ricevere informazioni è possibile contattare amicidellalana@gmail.com; 320 0982237. Per il progetto Wool Experience promosso da Amici della Lana in collaborazione con Storie di Piazza, ATL, Rete Museale Biellese e altre associazioni, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e il patrocinio di Comune di Miagliano, Provincia di Biella, Regione Piemonte.