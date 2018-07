A Gli Orsi ogni venerdì di agosto è una festa

BIELLA – Anche nel mese di agosto il centro commerciale Gli Orsi riserva a tutti i suoi visitatori delle simpatiche attività, per intrattenere i suoi ospiti nel mese più caldo dell’estate! Tutti i venerdì di agosto, infatti, la galleria commerciale ospiterà gli Aperimusic, aperitivi a ritmo di musica insieme a delle apprezzate band.

Le date

Gli Aperimusic saranno attivi dalle 19.30 alle 22 e gli artisti si alterneranno secondo il seguente calendario: venerdì 3 agosto apriranno le danze la bellissima e talentuosa Aurora insieme alla sua band, gli One Dream; venerdì 10 agosto, invece, tornerà a Gli Orsi Opimusic con il magico Acoustic Quartet; venerdì 17 agosto sarà la volta di Gipsy Club Quartet, con il suo ritmo allegro e coinvolgente; venerdì 24 agosto Gabriele Ferro Trio intratterrà tutti i presenti con il suo jazz elettrico appassionante, tra chitarra, basso e batteria. Il ciclo di aperitivi musicali si concluderà venerdì 31 agosto con Federica Spinella Trio, per una serata frizzante.

Cristina D'Avena

Gli Orsi aspetta tutti i visitatori per trascorrere insieme delle allegre serate estive, in attesa dell’ultimo appuntamento con Cristina D’Avena, previsto domenica 9 settembre. Inoltre, anche nel mese di agosto l’area giochi per bambini sarà aperta al pubblico gratuitamente, con un nuovo divertente tema. L’area è accessibile tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.