Rete Museale Biellese, ecco tutti gli appuntamenti del weekend

BIELLA – Anche ad agosto i siti museali del territorio ospitano tante iniziative ed eventi. Domenica 5 agosto nel contesto del Giardino Botanico di Oropa, è stato organizzato l'evento «Viaggio incredibile nel Monte Mucrone, con Angelo Alberta». Sempre domenica 5 agosto l'Ecomuseo della Terracotta di Ronco ha organizzato il «Torneo di tornanti bendati», in programma dalle 16 presso l'Antica Fornace Cantono.

Mostre e cultura

Domenica 5 agosto nuovo appuntamento per la kermesse letteraria «Passeggiata con l'autore», organizzata nel contesto del Lanificio Botto di Miagliano. L'ospite dell'evento sarà Carlo Ceccon. Sabato 4 agosto al Santuario di San Giovanni d'Andorno inaugurano due nuove mostre. Giovedì 2 agosto: è in programma una visita guidata tra il Museo del Territorio Biellese e il Giardino di Mente Locale a Villa Boffo. Sabato 4 agosto, alle 17.30, al Museo del Territorio Biellese, la storica dell’arte Alessandra Montanera accompagnerà i visitatori in una visita guidata alla mostra «Giuseppe Bozzalla. Appunti di viaggio». Si tratta di un percorso artistico-culturale dedicato all'artista piemontese, un viaggio alla scoperta dei suoi disegni, delle sue opere pittoriche, delle fotografie d'epoca e del materiale d'archivio. Per partecipare all'evento la prenotazione è obbligatoria, chiamando (entro le 17 di venerdì 3 agosto) allo 015.2529345. Costo d'ingresso 5 euro. L’esposizione sarà visitabile fino al 14 ottobre 2018 da mercoledì a venerdì (ore 10.00-12.30 e 15.00-18.30) e sabato, domenica e festivi (ore 15.00-18.30).