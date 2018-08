Tutto pronto a Mongrando per la festa di San Lorenzo

BIELLA - Domenica 5 agosto, in uno fra i più antichi e suggestivi borghi medievali della zona, che si erge nella parte più alta di Mongrando, in frazione San Lorenzo, si terrà la V edizione della Festa del Patrono di San Lorenzo

Il programma

La festa inizierà con l’apertura del mercatino di hobbisti e bancarelle di prodotti tipici del territorio che già dal mattino occuperanno la via principale del Borgo. Inoltre nella zona della casa Parrocchiale si terrà il pranzo presso il Circolo di San Lorenzo; e nel pomeriggio la gara di bocce a baraonda. A seguire in programma la quinta edizione della Sfilata Amatoriale Cinofila con cani al guinzaglio e subito dopo vi sarà la premiazione del quinto concorso «Tu'rta ad san Lorens» (dolce tipico) in memoria di Carmen Raimondo. La sera apericena ed estrazione della lotteria. Sempre nella stessa giornata nella Chiesa di San Lorenzo verrà celebrata la S. Messa e nella serata Vespri e Processione. I bambini durante tutta la manifestazione potranno fare la passeggiata a cavallo gratuita.