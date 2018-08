Master Universitario in Fiber Design and Textile Processes, le iscrizioni terminano il 3 settembre

BIELLA - Si accorciano i termini di scadenza per iscriversi al Master Universitario di 1° livello in Fiber Design and Textile Processes, di Città Studi Biella e Polidesign del Politecnico di Milano; entro il 3 settembre sarà possibile iscriversi a questo percorso di eccellenza pensato per le nuove figure tecniche dell’industria tessile 4.0.

L'eccellenza del bello

Il Made in Italy è un ambito molto vasto che racconta l'Italia dell'eccellenza, del bello e ben fatto; spesso, però, si associa ad un abito, un accessorio o un arredo, non ci si riferisce al materiale con cui sono realizzati tali prodotti. Nel settore tessile, invece, esiste un know how che permette all'Italia di essere tra i migliori produttori al mondo non solo per quanto riguarda l'abbigliamento, ma anche nell'ambito del tessile tecnico, dove la fanno da padrone i nuovi materiali polimerici. Il processo tessile non indica solo il settore abbigliamento e moda, ma anche tutti quegli ambiti dove i materiali high tech vengono utilizzati per le loro caratteristiche prestazionali abbinate alla leggerezza.

Sostenibilità, tecnologia e internet delle cose

Sustainability, Technology, Design, Internet of Things: sono queste le parole chiave del Master universitario di I livello «Fiber Design and Textile Processes», ideato da Città Studi Biella e POLI.design, con l’obiettivo di formare le nuove figure professionali del tessile, in grado di coniugare in modo trasversale competenze innovative e design, figure rese oggi necessarie dall’evoluzione del settore e fortemente ricercate dalle aziende che ne fanno parte. Con avvio a ottobre 2018 e completamente in lingua inglese, il Master guarda al tessile con una prospettiva del tutto nuova, a partire dal tema dell’Industria 4.0, caratterizzata da processi industriali più intelligenti, inclusivi e sostenibili che hanno visto il mercato dei tessili tecnici fra i comparti più dinamici e in rapida evoluzione.

Nuove figure ambasciatrici dei valori del tessile

Un contesto da cui nasce la necessità di nuove figure di manager e professionisti in grado di farsi portatori dei valori della cultura tessile contemporanea, orientata al futuro e indirizzata alla creazione di materiali intelligenti inediti, classificati nel sistema dell’IoT (Internet Of Things), allargando l’orizzonte del processo tessile a tutti quegli ambiti in cui i materiali high tech vengono utilizzati.Punto di forza del Master è, infatti, la docenza congiunta di accademici e professionisti di settore attraverso una didattica business oriented, pensata per dialogare e confrontarsi con il mondo dell’industria.



I brand partner del progetto

Non a caso, sono già numerosi i brand di eccellenza del tessile mondiale che hanno deciso di aderire in partnership al progetto. Fra questi, vi sono nomi di primo piano come: Albini Group; Zegna Baruffa Lane Borgosesia; Davifil; Di.vé; Drago; Ermenegildo Zegna Group; Filidea; Gruppo Marzotto con Fratelli Tallia di Delfino, Guabello, Marlane; Italtex; Laros; Liabel; Loro Piana; Marchi e Fildi; Michele Letizia; Piacenza Cashmere; Pozzi Electa; Reda; Roj; Reggiani; Subalpino; Tintoria e Finissaggio 2000; Tintoria di Pollone; Yamamay. Con il supporto di: ACIMIT; Federchimica Assofibre Cirfs Italia; Camera di Commercio di Biella e Vercelli; Unione Industriale Biellese.



L'offerta formativa

Quattro i moduli didattici su cui si sviluppa il master: Technicality for the textile sector management, Design and Production; Sustainability; I.o.T. Con la possibilità di iscriversi anche singolarmente: un’opportunità soprattutto per le aziende che hanno necessità di introdurre o rafforzare specifiche competenze interne in uno o più ambiti previsti dai moduli. Per chi segue il ciclo completo è previsto un periodo di stage indirizzato a neolaureati o professionisti già inseriti in azienda che desiderano specializzarsi e dare il loro positivo contributo allo sviluppo aziendale. E, se due sono le realtà di eccellenza da cui nasce il Master, altrettante saranno le sedi dove si svolgerà: Città Studi Biella, supportato da un network di aziende tessili di eccellenza, e POLI.design, parte del Sistema Design del Politecnico di Milano. Da un lato quindi Biella, sede del più antico distretto tessile d’Europa, e dall’altro Milano, capitale indiscussa della moda, del design e dell’innovazione, che in sinergia con il sistema delle imprese danno il via ad un percorso di perfezionamento scientifico di alta formazione assolutamente nuovo nel suo genere. Durata ciclo completo: 12 mesi (di cui circa 3 di stage); iscrizione anche a singoli moduli per facilitare gli studenti lavoratori. Avvio del Master previsto ottobre 2018. Deadline per le iscrizioni: 3 settembre 2018- Per maggiori informazioni: www.cittastudi.org alla sezione relativa al master.