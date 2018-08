A Callabiana arriva Johnson Righeira

BIELLA – Torna una delle feste estive più quotate della zona. La Festa di Callabiana, organizzata dalla Pro Loco è uno degli eventi che per longevità e caratteristiche speciali, sono più attese di altre. In particolare «Estate a Callabiana» propone sempre una serata revival con un personaggio celebre.



Il personaggio

Dopo tanti big della musica come Ivan Graziani, Alberto Camerini, Christian e Bobby Solo, l’ospite di quest’anno a Callabiana sarà Johnson Righeira. Astro degli anni '80 insieme a Stefano «Michael» Rota, formava i Righeira. Una carriera a suon di tormentoni estivi di cui possiamo ricordare «Vamos alla playa» e «No tengo dinero». Johnson sarà a Callabiana giovedì 9 agosto e sarà accompagnato dalle vocalist Amy Ambros e Angelica.

Gusto e divertimento

Ma la festa non è solo musicale. A contraddistinguere tutte le serate ci saranno le specialità preparate dai cuochi dell’organizzazione: sabato la cena del gran bollito, seguita dall’animazione della discoteca mobile Number One, domenica si potrà gustare la paella e si terrà l’esibizione della scuola di ballo Intrecci d’Arte, mentre martedì si potrà mangiare il gran fritto alla piemontese.