BIELLA - Itinerario facile anche se abbastanza faticoso dalle Piane in poi per la costante ripidezza del versante di salita. Tra i vari sentieri di accesso al rifugio questo risulta il più lungo e il meno frequentato. Gli escursionisti preferiscono la salita con partenza dalla vicina valle Oropa da dove, utilizzando la funivia, viene notevolmente ridotto il dislivello e il tempo di percorrenza. Anche dalla confinante valle di Gressoney l’accesso al rifugio risulta più breve. Abbiamo chiesto qualche indicazione all'esperto di montagna Corrado Martiner Testa, autore della guida «Passeggiate sulle montagne del Biellese» edito dalla Blu Edizioni di Torino»

I sentieri del Biellese, la bellezza del Rifugio Coda e della Punta della Sella (© Corrado Martiner Testa)

I dettagli

Partenza: Ponte sull'Elvo (960 m)

difficoltà: medio - bassa

dislivello in salita: 1355 m

tempo di percorrenza: 3 ore e 35 minuti

segnavia: C3

Accesso e parcheggio

Da Oropa, (12.000 chilometri da Biella), si imbocca a sinistra la strada Panoramica Oropa-Andrate (Tracciolino) (cartello indicatore per il Cimitero di Oropa e diverse trattorie). La strada taglia con percorso pianeggiante tutto il versante est - sud-est della Muanda e raggiunge, dopo 5,500 km circa, la partenza della strada interpoderale per l’Alpetto Superiore (seconda parte del Sentiero Frassati) e subito dopo oltrepassa la dorsale della Costa Muanda. La strada scende diagonalmente attraversando tutto il versante sud-ovest della Muanda disseminato, a valle e a monte, di cascine ed in altri 4 chilometri raggiunge la partenza della stretta pista che entra nel cuore della valle Elvo posta circa 150 metri prima del ponte sull'Elvo. A lato della strada si parcheggia l’auto. (In mancanza di spazio si dovrà proseguire brevemente fino al grande slargo in prossimità del ponte). N.B.: durante la stagione invernale, in presenza di neve o ghiaccio, la strada panoramica Oropa Andrate è interdetta al traffico veicolare dai pressi della Trappa fino al piazzale sopra Bagneri.

