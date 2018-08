Furto a coppia di anziani Biellesi

TRIVERO - Gita sfortunata per due anziani coniugi di Trivero. Nella giornata di ieri, 2 Agosto, durante una gita in un parco divertimenti della Provincia di Novara, la coppia è stata derubata della borsa contenente documenti, chiavi di casa e carte di credito.

DISTURBATI DALL'ALLARME - Prontamente il figlio dei coniugi, recandosi nell'abitazione dei genitori, ha notato il tentativo di intrusione da parte dei ladri, disturbati sicuramente dall'allarme in funzione e in serata è stato fatto anche un tentato prelevamento da uno sportello postale con la carta di credito rubata non riuscito.

I Carabinieri della zona, da ieri, indagano affinchè i ladri vengano fermati.