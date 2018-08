La notte di San Lorenzo al Brich di Zumaglia

ZUMAGLIA - Non è ancora tempo di vacanza per Teatrando che, dopo l’intenso mese di luglio, tra la lirica della spettacolo itinerante «OperaPop» e il tango della «Milonga selvaggia» organizzata con Kineos Danza, propone in agosto una nuovissima iniziativa: la notte di San Lorenzo al Castello del Brich di Zumaglia per osservare il cielo e le stelle cadenti in compagnia di un gruppo di appassionati astrofili.

STELLE AL CASTELLO

S’intitola «Di comete e stelle cadenti», l’appuntamento in programma Venerdì 10 Agosto dalle 20.30 al Castello del Brich di Zumaglia. A organizzare la serata sarà il gruppo Sab («Sedicenti» Astrofili Biellesi) con il supporto di Teatrando per gli aspetti logistici.

Collocato in alto sulla collina, lontano dalle fonti di luce e idealmente proiettato verso il cielo, il Castello del Brich è apparso come il luogo perfetto per il gruppo di esperti e appassionati di fenomeni astronomici che condurrà la serata.

Dopo una breve spiegazione sul fenomeno delle stelle cadenti e altre nozioni su ciò che il cielo estivo offre allo sguardo, i partecipanti saranno liberi di godersi la serata da un luogo di grande fascino, che permette di osservare la volta celeste a tutto tondo, grazie alle due ampie terrazze.